▲11월24일 = 추미애 법무부 장관, 윤석열 총장 직무배제 및 징계청구 발표

▲12월1일 = 윤 총장, 징계위원회 연기신청… 법무부 2일에서 4일로 연기

▲12월1일 = 행정법원, 윤 총장 직무배제 정지 일부 인용… 업무복귀

▲12월1일 = 법무부 감찰위, 윤 총장 징계청구 직무배제 부정적 권고

▲12월2일 = 문재인 대통령, 이용구 법무차관 내정

▲12월3일 = 법무부 징계위 4일서 10일로 재연기

▲12월4일 = 윤 총장, 검사징계법 헌법소원 및 효력정지 가처분 신청

▲12월10일 = 법무부 검사징계위 심의 진행후 종료

▲12월15~16일 = 법무부 검사징계위 2차 심의, 윤 총장 정직 2개월 처분

▲이후 = 법무부 장관 징계 제청, 대통령 재가(전망)

= 윤 총장, 집행정지 신청 및 행정소송 제기(전망)

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr