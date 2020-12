넵튠, 자회사 님블뉴런에 100억원 투자

[아시아경제 김지희 기자] 넵튠 넵튠 217270 | 코스닥 증권정보 현재가 23,900 전일대비 1,100 등락률 +4.82% 거래량 1,909,553 전일가 22,800 2020.12.15 15:30 장마감 관련기사 넵튠, 주가 2만 3400원 (2.63%)… 게시판 '북적'넵튠, 커뮤니티 활발... 주가 -4.49%.넵튠, 커뮤니티 활발... 주가 -16.03%. close 은 님블뉴런의 100억원 규모 무보증 사모 전환사채(CB)를 취득키로 결정했다고 15일 공시했다. 이는 자기자본의 16.47%에 해당하는 규모다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 0%다. 사채 만기일은 2025년 12월15일까지다.

님블뉴런은 넵튠의 자회사로, PC용 MOBA 배틀로얄 게임 '영원회귀:블랙서바이벌'을 스팀 플랫폼을 통해 '앞서해보기(Early Access)' 서비스 중이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr