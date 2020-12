[아시아경제 이기민 기자]전라북도 보건당국은 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,000 전일대비 1,500 등락률 -0.78% 거래량 1,644,559 전일가 191,500 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함'보스턴 다이내믹스' 품은 현대차, 휴머노이드 로봇 사업에 승부수[주간증시 리뷰]'2770' 거침없는 코스피 질주…'7만전자' 사들이는 개인 close 전주공장 직원 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받았다고 13일 밝혔다.

이 확진자는 지난 9일 오한 등의 증상을 보여 12일 코로나19 검사를 받았다가 양성 판정을 받았다. 이에 따라 현대차 전주공장 관련 누적 확진자는 23명으로 늘었다.

지난 5일 이후 현대차 전주공장에서 코로나19 추가 확진자가 나오면서 전날 직원과 협력업체 직원 등 2055명이 코로나19 진단검사를 받았다. 이번 확진자를 제외한 2054명은 모두 음성 판정을 받았다.

전북 방역당국은 확진자의 휴대전화 위치 확인 시스템, 신용카드 결제 기록 등을 토대로 동선과 접촉자를 파악하고 있다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr