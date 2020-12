文대통령 "2030 온실가스 감축 목표, 조속히 상향 제출"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 13일 "2030년 (온실가스) 감축 목표를 조속히 상향 제출할 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 이날 파리협정 체결 5주년을 기념해 화상으로 개최된 '기후목표 정상회의(Climate Ambition Summit)'에 참석해 연설문에서 "국제사회의 공동대응 노력에 함께 할 것"이라며 이같이 말했다. 이어 "'2050년 탄소중립' 목표 달성을 위한 장기저탄소발전전략을 올해 안에 마련하고, 2030년 국가결정기여를 절대량 목표 방식으로 전환해, 유엔에 제출할 예정"이라고 설명했다.

문 대통령은 "한국은 2050년 탄소중립 사회로 가기 위해 탄소중립과 경제성장, 삶의 질 향상을 동시에 달성하는 포용적 비전을 마련했다"며 "정부, 의회와 지자체에서 다양한 논의를 진행해왔고, '탄소중립선언 비전선포식'을 통해 온 국민이 함께 탄소중립을 실천하기로 다짐했다"고 말했다. 이어 "한국은 국민이 일상 속에서 자발적으로 실천할 수 있는 시나리오를 마련하고, 사회 각 부문별로 체계적인 로드맵을 만들어 실행할 계획"이라고 덧붙였다.

또 "디지털 혁신과 결합한 '그린 뉴딜'을 통해 녹색산업을 발전시킬 것"이라며 "기후위기를 '포용적이며 지속가능한 성장'의 기회로 삼아 새로운 일자리를 만들고, '그린 뉴딜'의 경험과 성과를 모든 나라와 공유하겠다"고 말했다.

문 대통령은 끝으로 "내년 5월, 서울에서 '제2차 P4G 정상회의'가 열린다"며 "기후위기 극복을 위해 국제사회가 더욱 긴밀히 협력할 수 있도록 개최국으로서 최선을 다하겠다. '2차 P4G 정상회의'에 깊은 관심과 참여를 당부드린다"고 말했다.

