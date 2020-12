'국내파' 김지영 공동 3위 "4언더파 데일리베스트 봤어?"…시부노 선두

2020시즌 마지막 메이저 US여자오픈 셋째날, 올슨 2위, '넘버 1' 고진영은 공동 9위

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "4언더파 데일리베스트."

'국내파' 김지영2(24ㆍSK네크웍스ㆍ사진)가 13일(한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 챔피언스골프장 사이프러스크리크코스(파71ㆍ6731야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 2020시즌 마지막 메이저 US여자오픈(총상금 550만 달러) 셋째날 4언더파를 몰아쳐 단숨에 공동 3위(1언더파 212타)로 올라섰다. 선두 시부노 히나코(일본ㆍ4언더파 209타)와 불과 3타 차, 우승경쟁이 충분한 자리다.

김지영2는 지난 6월 한국여자프로골프(KLPGA)투어 BC카드ㆍ한경레이디스컵 챔프다. 세계랭킹 상위랭커 자격으로 '메이저 티켓'을 얻었고, 이날은 특히 10번홀(파4)에서 출발해 10, 16, 후반 4, 9번홀 등에서 버디만 4개를 쓸어 담아 파란을 일으켰다. 무엇보다 23개 '짠물퍼팅'이 돋보였다. 언더파 스코어가 딱 2명이라는 게 흥미롭다. 최종일이 더욱 기대되는 상황이다.

김지영2가 바로 KLPGA투어 '장타 랭킹 2위'다. 이번 대회 역시 3라운드 진출 선수 가운데 평균 드라이브 샷 비거리 1위(266.6야드)에 올랐다. "이렇게 잘할줄은 몰랐다"며 "미국에 도착해 시차 적응과 함께 쇼트게임 연습에 공들인 효과를 톡톡히 봤다"고 환호했다. "퍼팅이 살아나면서 중압감에서 벗어나 좋은 결과가 나왔다"면서 "마지막까지 차분하게 플레이하겠다"는 소감을 곁들였다.

시부노가 이틀째 선두를 지켜 지난해 브리티시여자오픈 깜짝 우승에 이어 '메이저 2연승'에 도전한다. 에이미 올슨(미국) 2위(3언더파 210타), 한국은 '넘버 1' 고진영(25)과 김세영(27ㆍ미래에셋), 김아림(25), 유해란(19ㆍSK네트웍스) 등이 공동 9위(1오버파 214타)에서 추격하고 있다. 디펜딩챔프 이정은6(24ㆍ대방건설) 공동 15위(2오버파 215타), 박인비(32ㆍKB금융그룹)는 공동 33위(5오버파 218타)에 머물렀다.

김현준 골프전문기자