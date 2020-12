국민의힘 "'文 13평 발언' 가짜뉴스라는 靑, 아직도 국민들엔 공감 못해"

[아시아경제 나한아 기자] 청와대가 문재인 대통령이 공공임대주택 현장을 방문해 "13평 투룸 세대에 아이 둘도 키우겠다"라고 발언한 것이 '가짜뉴스'라고 반박한 데 대해 국민의힘은 "아직도 국민 분노에 공감하지 못하고 있다"라고 재반박했다.

김은혜 국민의힘 대변인은 13일 논평을 통해 "부동산 문제만큼은 자신 있다던 문 대통령은 아직도 국민들에 공감하지 못하고 있다"라고 비판했다.

김 대변인은 "청와대는 국민들이 무엇 때문에 힘들어하고 분노하는지보다 대통령의 모습이 어떻게 비춰질지만 골몰하는 듯하다"라며 "(청와대가)'임대주택 가짜뉴스'로 한밤중 언론사에 비상을 거는 초조함이 안타깝다"라고 지적했다.

앞서 강민석 청와대 대변인은 문 대통령의 '아이 둘' 발언이 논란이 되자 지난 11일 "문 대통령의 발언은 동행한 변창흠 국토부 장관 내정자의 설명을 확인하는 질문을 했을 뿐, '4인 가족도 살겠다'라고 제목을 뽑은 기사는 사실이 아니며 대통령의 발언 취지와도 맞지 않는다"라고 해명했다.

김 대변인은 "13평 임대주택에 대해 '신혼부부에 아이 한 명이 표준이고, 어린아이 같은 경우는 두 명도 가능하겠다'라는 문 대통령의 발언이 '질문'이었다는 청와대의 해명은 억지"라며 "문제는 '주장'인지, '질문'인지가 아니다. 백번 양보해 13평 아파트를 보고 저런 질문을 하는 것은 그럼 상식적인가"라고 꼬집었다.

이어 변창흠 내정자를 겨냥해 김 대변인은 "자신이 가진 돈보다 더 많은 카드대출을 '영끌'(영혼까지 끌어모아)해 강남아파트를 산 후보자가 정작 국민들엔 벌집 임대주택에 살라고 강요하고, 아직 청문회도 거치지 않은 후보자를 장관으로 인증하는 대통령의 국민 패싱에 국민들이 분노하는 것"이라고 했다.

그러면서 "부동산 실패에 급기야 '문 대통령의 퇴임 후 사저는 6평으로 제한해 달라'는 국민청원까지 등장했다"라며 "'주택 배급'이 아닌 '주택 공급'이어야 한다. 실패한 사회주의 국가의 전철을 그리도 따라가고 싶나"라고 일침을 가했다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr