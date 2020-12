롯데온, 오는 27일까지 연말 마케팅 본격 돌입

[아시아경제 차민영 기자] 롯데온이 비대면으로 안전하게 즐기는 크리스마스를 제안한다.

롯데온은 크리스마스와 연말 시즌을 맞아 14일부터 27일까지 선물 및 홈파티 상품을 할인 판매한다. 최근 사회적 거리두기 강화 조치로 직접 만나는 것이 어려워진 상황에서 온라인에서 선물을 안전하게 구매해 마음을 전하고, 간단한 홈파티를 준비해 연말을 즐기려는 고객들을 위해 이번 행사를 기획했다.

먼저 14일부터 22일까지 ‘롯데온 싼타 마켓’ 행사를 열어 장난감부터 장신구, 명품, 홈파티 음식 및 식기 등을 최대 40% 할인 판매한다. 매일 선착순 1만 명에게 3만 원 이상 구매 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰 2매를 제공한다. 또한 행사 기간 5만 원 이상 구매 횟수에 따라 엘포인트(L.Point)를 최대 2만 점을 제공한다.

1년 중 장난감 수요가 가장 많은 12월 크리스마스 시즌을 맞아 ‘레고 클래식 조립박스’, ‘레고 스피드 챔피언 닛산 GT-R 니즈모’ 등 레고 인기 상품을 최대 40% 할인 판매하며, 16일에는 레고 데이로 정해 추가 할인 혜택을 제공한다. 또한 국민 애착인형이라 불리는 ‘젤리캣 버니’와 ‘피에스타 주방놀이 네오’와 남자 아이들에게 인기가 높은 ‘헬로카봇 스카이 스왓 X’, ‘헬로카봇 펜타스톰 X’ 등 인기 헬로카봇 시리즈도 할인된 가격에 선보인다.

연인들 사이에서 크리스마스 선물로 인기 있는 보석류와 시계, 지갑도 할인된 가격에 선보인다. 최근 인기 드라마에서 연예인이 착용하고 나와 인기를 끌고 있는 ‘디디에두보 시그니처D 귀걸이’를 17만 8200원에 선보인다. 영원한 사랑을 의미하는 ‘스톤헨지 14K 1부 다이아몬드 목걸이’를 33만 8300원에 판매한다.

또한 남성을 위한 선물도 최대 판매가 대비 최대 30% 할인된 가격에 준비했다. ‘몽블랑 사토리얼 8cc 남성 반지갑’을 24만 원대에, ‘몽블랑 사토리얼 카드명함지갑’을 16만 원 대에, ‘발렌티노 락스터드 카드지갑’을 18만 원대에 판매한다.

또한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 소소하게 홈파티를 즐기는 수요가 늘어남에 따라 관련 상품도 준비했다. 홈파티 음식으로 스테이크와 파스타, 카프레제가 포함된 ‘프레시지 로맨틱 크리스마스 스테이크 세트’, 주류와 함께 간편하게 즐길 수 있는 ‘마니커에프엔지 바사삭 치킨 한마리+바사삭닭다리’ 등 을 저렴한 가격에 선보인다.

한편, 롯데마트가 운영하는 토이저러스몰에서는 오는 27일까지 겨울왕국 장난감 구매 시 그랜드 하얏트 서울 호텔 숙박권을 추첨 증정하는 이벤트를 진행 중이다. 인기상품으로 ‘겨울왕국 아렌델 성 세트’와 ‘겨울왕국 패션돌 포에버 엘사’가 있으며, 가격은 각각 9만 9000원과 4만 1300원이다.

오는 17일 오전 11시부터 롯데온에서 ‘토이저러스가 추천하는 실패 없는 크리스마스 선물’을 주제로 라이브 방송을 진행한다. 방송에서는 겨울왕국, 마블, 너프 등 인기 상품을 할인 판매하며, 방송 구매 시 다양한 사은품을 증정한다.

임현동 롯데e커머스 상품부문장은 “롯데온은 크리스마스를 2주 앞두고 크리스마스 선물을 비롯해 홈파티 관련 상품 등 본격적인 연말 시즌 수요 잡기에 나선다”며 “레고, 목걸이, 명품 등 인기 선물 상품과 홈파티 음식 및 프리미엄 브랜드 식기 등 다양한 상품을 저렴한 가격에 준비했다”고 말했다.

