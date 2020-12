폭스바겐코리아, 11월 2677대 판매…티구안 효과에 '올해 최다판매'

5000만원 이하 수입차 판매 1위

올해 마지막 신차 '신형 파사트 GT' 출격

[아시아경제 김지희 기자] 폭스바겐코리아가 11월 한 달 간 2677대를 판매해 올 들어 최대 월간판매량을 기록했다. 이로써 올해 연간 누적 판매량은 1만4866대를 기록해 2018년 판매 재개 이후 최다 판매량 기록 경신을 사실상 확정했다.

10일 한국수입자동차협회에 따르면 폭스바겐코리아는 5000만원 이하 모델 판매량에서 1만1865대를 기록해 전체 1위를 차지했다. 5000만원 이하 수입차 시장에서 폭스바겐의 점유율은 약 18%에 이른다.

이 같은 기록의 배경엔 티구안이 자리하고 있다. 티구안은 11월까지 1만1336대(티구안 올스페이스 포함)가 판매되면서 수입 SUV 시장에서 입지를 확고히 했다.

2000만원대 가격으로 관심을 모은 신형 제타는 프레스티지 모델 출고가 개시되면서 총 529대가 판매됐다. 신형 제타의 런칭 에디션 인도는 12월 본격적으로 이뤄질 예정인 만큼 내달 판매량은 대폭 증가할 것으로 예상된다.

판매 재개 이후 역대 가장 다양한 라인업을 확보한 폭스바겐코리아는 올해 마지막 모델 라인업으로 준중형 세단 ‘신형 파사트 GT’를 출시하고 아테온, 제타에 이어 수입 세단 시장의 대중화 전략을 지속해 나갈 방침이다.

1973년 첫 출시된 파사트는 전 세계적으로 3000만대 이상 판매된 모델이다. 신형 파사트 GT는 지난 2018년 국내 출시된 8세대 유럽형 파사트 GT의 부분변경 모델로, 공식 출시는 이달 중순으로 예상된다.

