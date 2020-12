온라인 핸드메이드 마켓 '아이디어스', ISMS 인증 획득

정보보호 관리체계 및 보호대책 요구사항 등 세부항목 234개 기준 통과

[아시아경제 김철현 기자] 온라인 핸드메이드 마켓 아이디어스를 운영하는 백패커(대표 김동환)는 과학기술정보통신부 산하 한국인터넷진흥원(KISA)이 주관하는 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 'ISMS'를 획득했다고 10일 밝혔다.

ISMS는 고객 정보보호 및 개인정보보호를 위한 기업의 일련의 조치와 활동이 국가공인 기준에 적합함을 심사하고 인증을 부여하는 제도다. 기업은 ▲정보보호 관리체계 수립 및 운영 4개 분야 16개 항목과 ▲보호대책 요구사항 12개 분야 64개 항목 등 세부항목 234개 기준을 만족해야 인증을 획득 할 수 있다.

백패커는 ISMS 인증 심사를 위해 9개월에 거쳐 정보보안 총괄 정책, 지침 개정 및 보안위험 분석을 진행하며 전사적으로 보안체계를 강화했다고 설명했다. 특히 사내 정보보호 문화 확대는 물론 정기적으로 임직원들의 보안관리수준과 인식 제고에 집중하는 교육 등을 실시하고 있다.

김동철 백패커 정보보호최고책임자(CISO)는 "ISMS 인증 획득이 아이디어스의 정보보안수준과 신뢰도를 높이는 데 도움이 될 것으로 기대한다"며 "임직원의 보안의식을 높이고 정보보호체계 강화에 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.

