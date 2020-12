“금융도시를 이끌 주인공은 나야 나” … 동래구진로교육센터 온라인 경제 퀴즈 대회

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 부산시 동래구진로교육지원센터가 지난 5일 국제신문과 ㈔금융도시 부산포럼, 초록우산어린이재단 부산지역본부가 주최하는 ‘나는 어린이 경제왕! 온라인 퀴즈 대잔치’를 진행했다.

온라인 플랫폼 줌(ZOOM)을 이용해 부산지역 초등 4~6학년 약 90명이 참여했다.

참여 학생들은 지난 7월부터 ‘어린이 경제아카데미’ 6개의 강의를 모두 듣고 퀴즈 대회에 참가했다.

대상은 서해원(미남초6)학생이, 금상은 배정윤(예원초5)학생이 그 외에도 은상3명, 동상3명, 우수상10명 시상으로 총 18명의 학생이 시상했다.

손정우 센터장은 “아이들이 끝까지 포기하지 않고 선의의 경쟁을 했다. 학생과 학부모의 만족도가 높고, 퀴즈 대회를 또 진행해 달라는 요청이 많다. 참여 학생 중 미래 국제 금융도시 부산을 이끌 주인공이 탄생할 것으로 기대한다”고 말했다.

이날 퀴즈 대회는 부산시와 부산상공회의소를 비롯해 BNK부산은행 한국거래소 한국예탁결제원 한국주택금융공사 한국자산관리공사 부산연구원 부산산업과학혁신원 부산경제진흥원 한국남부발전 등이 후원했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr