속보[아시아경제 최석진 기자] 10일 열린 전국법관대표회의에서 최근 논란이 된 '법관 사찰 의혹 문건'과 관련된 안건을 논의한 뒤 표결에 붙인 결과 장창국 제주지법 판사가 제출한 원안과, 수정안이 모두 부결됐다.

법관대표회의 측은 "법관은 정치적 중립의무를 준수해야 하고, 오늘의 토론과 결론이 정치적으로 해석되는 것을 경계해야 한다는 공통된 문제의식이 있었다"고 전했다.

