유승민 “文대통령, 유체이탈 ‘심각’…중증의 환각 상태”

“지금 지킬앤하이드 뮤지컬 보고 있는 건가”

[아시아경제 임춘한 기자] 유승민 전 국민의힘 의원은 7일 문재인 대통령이 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등과 관련 ‘지금의 혼란이 오래가지 않고 민주주의와 개혁을 위한 마지막 진통이 되기를 간절히 바란다’고 한 것에 대해 “유체이탈도 이 정도면 심각한 중증의 환각 상태”라고 비판했다.

유 전 의원은 이날 페이스북에서 “추 장관을 내세워 온갖 무리한 수단을 총동원해 윤 총장을 쫓아내려던 대통령과 오늘 저 말을 태연히 내뱉는 대통령은 과연 동일인이 맞는가”라며 이같이 말했다.

유 전 의원은 “살아있는 권력의 불법을 수사하지 못하도록 방해하던 대통령과 권력기관의 정치적 중립을 말하는 대통령은 과연 동일인이 맞는가”라고 날을 세웠다.

유 전 의원은 “헌법 1조 2항 주권재민을 말하며 국민 위에 군림하는 권력기관은 없도록 하겠다는 대통령과 자기들 마음대로 공수처장을 임명하려고 공수처법을 또 뜯어고치려는 대통령은 과연 동일인이 맞는가”라며 “우리는 지금 지킬앤하이드 뮤지컬을 보고 있는 건가”라고 밝혔다.

