IPO 흥행 열기, 내년에도 이어간다…LG에너지솔루션·카카오뱅크 등 대기

[아시아경제 오주연 기자] 올해 기업공개(IPO) 시장이 활기를 띤 데에 이어 내년에도 흥행 열기가 이어질 것으로 전망된다.

6일 금융투자업계에 따르면 올해 코스피와 코스닥 신규 상장사(스팩 제외) 65개사의 공모 금액 합계는 현재까지 약 5조640억원이다. 이는 2017년의 공모 금액 8조원 이후 3년 만의 최대 규모다. 연말까지 상장을 목표로 IPO를 추진하는 기업들이 더 있어 올해 새로 상장하는 기업의 공모 규모는 더 늘어날 것으로 보인다.

올해 IPO 시장은 연초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격 여파로 다소 침체됐지만 하반기 들어서 증시 회복과 함께 투자심리가 되살아났다. 상반기 신규 상장사는 12개사로 지난해 상반기(19개사)보다 적었지만, 하반기에는 지금까지 53개사가 상장해 작년 하반기(22개사)의 2배를 넘어섰다.

올해 IPO 시장은 연초 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 충격 여파로 다소 침체됐지만 하반기 들어서 증시 회복과 함께 투자심리가 되살아났다. 상반기 신규 상장사는 12개사로 지난해 상반기(19개사)보다 적었지만, 하반기에는 지금까지 53개사가 상장해 작년 하반기(22개사)의 2배를 넘어섰다.

특히 하반기에 SK바이오팜, 카카오게임즈, 빅히트 등 대어급 기업이 잇따라 상장하면서 기록적인 공모주 청약 열풍으로도 이어졌다.

내년에도 IPO 시장이 활황을 보일 것이라는 전망이 나온다.

SK증권은 내년 상장 예정인 대어급 업체들의 공모 규모를 약 15조원, 예상 시가총액을 약 78조원으로 전망했다.

LG화학의 배터리 사업이 독립한 LG에너지솔루션을 비롯해 게임업체 크래프톤, 백신 전문기업 SK바이오사이언스, 카카오 계열사인 인터넷 전문은행 카카오뱅크, 핀테크 기업 카카오페이, 콘텐츠 플랫폼 카카오페이지 등이 내년 상장을 목표로 IPO를 추진한다.

증권가 예상 기업가치는 LG에너지솔루션이 40조~50조원, 크래프톤 20조∼30조원, 카카오뱅크 6조∼40조원, 카카오페이 7조∼10조원, 카카오페이지 2조∼4조원, SK바이오사이언스 3조원 등이다.

한편 내년부터 공모주 일반 청약자들에게 배정하는 물량은 현행 20%에서 25∼30% 수준으로 늘어난다. 또 소액 청약자 배려 취지에서 개인 청약자 물량의 절반 이상은 균등 방식으로 배정된다.

