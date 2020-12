[특징주] 금호에이치티, 자회사의 모더나 코로나19 백신 관련성 기대감에 강세

[아시아경제 이민우 기자] 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 증권정보 현재가 3,060 전일대비 60 등락률 +2.00% 거래량 10,264,495 전일가 3,000 2020.12.04 11:34 장중(20분지연) 관련기사 금호에이치티, 주가 3080원 (2.84%)… 게시판 '북적'금호에이치티, 커뮤니티 활발... 주가 3.38%.금호에이치티, 커뮤니티 활발... 주가 -3.18%. close 주가가 강세다. 모더나가 청소년 대상 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 대규모 공급 계획을 발표하자 자회사인 다이노나와의 연관성이 부각된 것으로 보인다.

4일 오전 11시4분 기준 금호에이치티 주가는 전날보다 4.5% 오른 3135원을 기록했다. 모더나의 코로나19 백신 공급 소식에 코로나19 치료제를 개발하고 있는 자회사 다이노나와의 연관성이 호재로 작용한 것으로 보인다.

3일(현지시간) 주요 외신에 따르면 모더나는 내년 1분기 전세계에 신종 코로나19 백신 1억∼1억2500만회분을 공급할 것으로 전망됐다. 이중 미국으로 8500만∼1억회분이 제공되고 나머지인 1500만∼2500만회분은 다른 나라로 전달될 예정이다. 모더나는 내년 한해 전세계에서 제조되는 분량은 5억∼10억회분일 것으로 전망했다.

이 같은 소식에 모더나 관련주로 분류된 엔투텍이 부각됐고, 최근 엔투텍이 지분을 투자한 다이노나도 공동사업 기대감이 커진 것으로 풀이된다. 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,880 전일대비 60 등락률 +0.77% 거래량 71,558,118 전일가 7,820 2020.12.04 11:34 장중(20분지연) 관련기사 엔투텍, 외국인 6만 주 순매수… 주가 1.53%엔투텍, 투자자 검색 급증... 주가 6060원(-0.82%)예방률 100%?! 긴급사용 승인에 ‘주가급등’! 관련 株 또 드립니다! close 은 모더나를 함께 창립 로버트 랭거 미국 메사추세츠공대(MIT) 교수를 이사로 공동선임하고 모더나에 코로나 백신 유통 제안서를 제출했다고 밝힌 바 있다. 현재 모더나 측과 백신 고급 수량, 일정, 가격 등 국내 유통을 위한 부분을 협의 중인 것으로 알려졌다. 다이노나는 엔투텍으로부터 최근 유상증자를 통해 43억원가량을 투자받은 항체치료제 전문 개발 기업이다. 현재 코넥스에 상장돼 있다.

