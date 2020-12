[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 4억달러(약 4430억원) 규모 해외 자산유동화증권(ABS)를 4일 발행했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS는 일본계 은행인 미즈호가 단독 투자자로 참여했다. 평균 만기는 3년이다. 조달된 자금은 기존 차입금 상환 및 운영에 사용할 예정이며, 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

롯데카드 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 불확실성이 커진 상황에서도 MBK 파트너스의 인수 이후 높은 자산 건전성 및 재무 안전성을 유지한 점을 높게 평가 받아 국내 자금 조달 대비 유리한 조건으로 해외 ABS 발행에 성공했다”며, “앞으로도 자금 조달 방법 다변화를 통한 안정적인 유동성 확보와 조달 비용 절감 노력에 힘쓸 것”이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr