2021학년도 대학수학능력시험일인 3일 오전 서울 중랑구 서울의료원 격리병동에 마련된 코로나19 확진 수험생 전용 임시 고사장에서 수험생들이 시험을 보고 있다. 이날 서울의료원에서 시험을 치른 수험생은 5명이다. /사진공동취재단

