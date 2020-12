수도권 18개 도시·6대 광역시로 확대

[아시아경제 한진주 기자] U+알뜰모바일이 오늘배송 서비스 대상 지역을 전국 단위로 확대한다.

3일 미디어로그는 서울과 수도권 4개 도시에서 제공해왔던 당일 배송 서비스인 '오늘배송'을 수도권 18개 도시와 전국 6대 광역시로 확대 적용한다고 밝혔다.

지난해 1월 업계 최초로 오늘배송 서비스를 선보인데 이어 전국 단위로 서비스를 확장했다. 오늘배송 서비스로 유심이나 휴대폰을 수령한 뒤 셀프개통 서비스를 이용하면 5분 내에 개통 작업을 완료할 수 있다.

GS25 편의점 매장에서 유심을 바로 찾을 수 있는 ‘GS25 바로 픽업’ 서비스도 이용 가능하다. 온라인 가입 신청 후 가까운 전국 GS25 편의점 매장에서 유심을 수령할 수 있는 서비스다.

