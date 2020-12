대우건설, 대학생 홍보대사와 '마음대교' 캠페인

[아시아경제 유인호 기자] 대우건설은 대학생 홍보대사와 함께 신개념 온라인 CSR인 ‘마음대교’ 캠페인을 진행한다고 3일 밝혔다.

마음대교 캠페인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 사람들의 마음과 마음을 이어 공감과 위로를 전하자는 취지로 시작됐다.

누구나 참여가 가능하며 참여방법도 간단하다. 마음대교 웹페이지에 익명으로 사연을 남기고 댓글을 통해 공감과 응원의 메시지를 전하거나 비슷한 사연을 갖고 있는 나만의 사례를 공유하는 형식이다.

이번 캠페인은 대학생 홍보대사가 ‘마음대교’ 캠페인 웹페이지의 등대가 돼 사연에 대한 답글과 공감으로 참여자에게 위로와 희망의 빛을 전할 예정이다. 베스트 사연으로 선정된 60명에게는 홍보대사가 직접 기획하고 제작한 사연 맞춤 마음상자 선물을 제공한다.

대우건설 대학생 홍보대사는 2009년 창단한 건설업계 최초 홍보대사 대외활동으로 지난해까지 총 16기, 615명의 활동자를 배출했다. 기업과 브랜드 홍보 뿐만이 아니라, ‘쓰레기를 대우해줘’, ‘대우건설米 재배’, ‘애완동물 러브하우스 제작’, ‘해비타트 사랑의 집고치기’ 등 다양한 CSR 활동을 펼쳐왔다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr