당뇨 극복은 당당(堂堂)하게 … 건보공단 부산경남본부, ‘당당 건강교실’ 인기

부산 북구 통합돌봄 선도사업지역서 어르신 당뇨환자 프로그램 진행

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 당뇨 극복은 ‘당당’하게 ….

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 하반기 당뇨병 건강교실을 열었다.

지역사회 통합돌봄 선도사업 실시 지역인 부산 북구에서 공창종합사회복지관(관장 박신자)과 함께 어르신 주민을 대상으로 진행했다.

건강관리에 취약한 어르신과 ‘당당(堂堂)’하게 당뇨(糖尿)를 극복하자는의미에서 ‘당(堂)당(糖) 건강교실’이라 이름 붙였다.

건강교실에서는 곡류와 견과류로 마음을 표현하는 푸드아트테라피, 스트레칭 밴드를 이용한 운동 등 혼자서도 실천할 수 있는 건강관리 프로그램을 적용했다.

교육 동안 어르신들은 당뇨를 직접 측정해 보는 것에 흐뭇해 했고, 매일 규칙적으로 당뇨측정을 하겠다고 약속도 했다.

10월부터 9회차 운영한 건강교실은 어르신의 적극적인 참여로 코로나19 상황이지만 마스크를 쓰고 방역수칙을 지키며 참가자 90%가 수료했다.

공단은 앞으로 상반기 수료자 대상으로 교육 참여 후 건강관리 경험을 공유하는 간담회도 가질 예정이다.

부산경남지역본부장(장수목)은 “대한당뇨병학회는 당뇨병 환자가 약 500만명, 당뇨 전단계 환자까지 포함하면 약 1000만 인구에 이르는 것으로 보고 있다. 당뇨병은 꾸준히 증가하지만 인지율이나 치료율은 여전히 낮다”며, “공단에서는 지역자원을 연계하고 건강관리에 취약한 대상을 발굴해 건강한 생활을 할 수 있도록 건강지원서비스를 적극적으로 추진하겠다’고 말했다.

