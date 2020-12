토즈 스터디카페 & 패스트카페 12월 8일 종로에서 사업설명회 개최

국내 최초 공간 서비스 그룹 토즈가 오는 12월 8일(화) 오후 3시에 서울시 종로 종각역 부근에 위치한 토즈 모임센터에서 토즈 스터디카페 & 토즈 패스트카페 사업 설명회를 연다.

이번 사업설명회에서는 지난 11월 26일(목)부터 3일간 코엑스에서 진행된 프랜차이즈 박람회를 통해 처음 공개된 토즈의 신규 브랜드인 ‘토즈 패스트카페’ 창업에 대한 안내도 추가될 예정이다.

토즈 패스트카페는 코로나 19가 가져온 비대면 생활 방식에 적합한 ‘24시 무인카페’로, 고객과 점원 간의 대면이 없고 해마다 증가하는 인건비에 대한 부담감을 덜어주어 무인 스터디카페와 함께 포스트코로나 시대 비대면 창업 아이템으로 각광받고 있다. 토즈 패스트카페는 오는 24일(금) 역삼역 부근에 1호점을 오픈할 예정이다.

비대면 창업 아이템에 대한 관심이 많은 예비가맹점주라면 이번 토즈 사업설명회에서 무인 스터디카페와 무인 카페의 장단점을 직접 비교해보고 본인에게 가장 잘 맞는 창업 아이템을 확인할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다.

토즈 스터디카페 & 패스트카페 사업설명회 사전 신청은 토즈 공식 홈페이지 내 창업 안내 페이지 또는 전화로 7일(월) 오후 5시까지 신청 가능하다.

