강남구, 전입자 대상 ‘안심 방역키트(마스크 등)’ 지급 박수받아

코로나19 예방 위한 선제 대응…마스크·손소독제 구성, 가구 당 1세트씩 총 2200개 배부

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 이달부터 지역내 전입자를 대상으로 ‘안녕하세요! 안심 방역키트’를 지급하고 있다.

이 사업은 지난해부터 시작한 공동체문화 활성화 사업 ‘안녕하세요! 내가먼저’를 알리고 코로나19 감염 확산을 막기 위한 선제적 대응 조치다.

안심 방역키트에는 KF94 마스크 5개와 1.5㎖ 손소독제 3개, 환영메시지가 담겼다. 강남구는 각 동주민센터마다 100개씩 총2200개를 배부했으며, 전입신고 시 가구 당 1세트씩 지급된다.

한편, 강남구는 지난 7월 구청과 동주민센터의 민원창구에 주민이 직접 카드를 꽂아 민원수수료를 결제하는 비대면 결제시스템을 구축하는 등 선제적인 대응으로 코로나19로부터 안전한 환경을 조성하는 데 힘쓰고 있다.

이수진 주민자치과장은 “나, 너, 우리가 서로를 위해 마스크 착용, 거리두기 등 생활 속 방역수칙을 철저히 지킬 때 지역감염의 확산을 막고, 함께하고 배려하고 존중하는 ‘미미위 강남’을 만들 수 있을 것”이라고 말했다.

