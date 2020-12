성남시, 온라인 채용박람회 개최…16일까지 164명 채용

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 코로나19 장기화로 극심해진 취업난 해소를 위해 이달 2일부터 16일까지 '청년ㆍ중장년 온라인 채용박람회'를 개최한다.

이 기간 온라인 채용박람회 사이트(www.snjobfair.kr)에 접속하면 구인 기업 34곳의 정보를 얻을 수 있다.

참여 기업은 ㈜큐레잇(소프트웨어 개발업), 한수테크니칼서비스㈜(제조업), 모인랩(정보통신업), ㈜유니에스(서비스업) 등이다

구인 분야는 영업직, 전기제어설계직, 차량정비 매뉴얼 개발직, 방송사무직 등이다.

업체별 서류심사 후 채용업체 개별 면접을 진행해 모두 164명을 채용한다.

성남시는 박람회 기간에 화상회의 앱(ZOOM)을 통해 구직자들을 위한 기업 마케팅 직무, 공기업 취업 멘토링을 진행한다.

이력서ㆍ자기소개서 첨삭ㆍ작성 컨설팅 서비스, 인공지능(AI)과 가상현실(VR) 면접 체험 등도 지원한다.

시 관계자는 "온라인 채용박람회가 진행되는 동안 구직자들은 구인 업체 현황을 한눈에 파악할 수 있고, 시간과 장소 제약 없이 참여할 수 있다"면서 "구직자와 기업을 매칭 지원하겠다"고 강조했다.

이번 박람회 참여 기업에 관한 상세 정보는 성남시청 홈페이지(시정소식>새소식)나 성남일자리센터(031-729-2857)를 통해 확인할 수 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr