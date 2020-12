'불안심리 건드렸다' 주요 은행 11월 신용대출 5조 폭증…'역대 최대'

신용대출 규제 시행 앞두고 '막차' 몰려

8월 이후 역대 최대 규모…마지막 나흘동안에만 2조

[아시아경제 김효진 기자] 주요 시중은행의 지난달 개인신용대출이 5조원 가까이 불어난 것으로 집계됐다. 역대 최대 증가폭이다.

1일 은행권에 따르면 KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 시중은행의 지난달 말 신용대출 잔액은 133조6925억원으로 10월 말(128조8431억원) 대비 4조8495억원 증가했다.

5대 은행의 신용대출 잔액은 지난 8월 4조705억원 증가해 역대 최대 증가폭을 기록했으나 석 달 만에 새로운 기록이 나왔다.

이는 지난달 30일부터 적용된 신용대출 규제를 앞두고 '막차 수요'가 몰렸기 때문으로 분석된다. 이들 은행의 신용대출은 지난달 27~30일 나흘 동안에만 2조원 가량 불어났다.

이번에 시행된 규제에 따라 연소득 8000만원 이상의 고소득자가 은행에서 1억원이 넘는 신용대출을 받으려는 경우 총부채원리금상환비율(DSR) 40%가 적용된다.

DSR은 돈을 빌린 사람이 매년 상환해야 하는 부채 상환액을 소득으로 나눈 값이다. 이전까지는 규제지역 내 시가 9억원 초과 주택을 담보로 한 은행권 대출에 대해 DSR 40% 규제가 적용됐다.

또 1억원이 넘는 신용대출을 받아 1년 안에 투기지역ㆍ투기과열지구 등 규제지역에 있는 주택을 구입하면 해당 대출은 회수된다.

강화된 대출규제 시행을 앞두고 은행권에선 대출 가수요가 몰리면서 마이너스통장 수가 역대 최대 규모로 증가했던 것도 비슷한 맥락으로 풀이된다.

5대 은행의 1일(하루) 신규 개설 마이너스 통장 수는 지난달 23일 6681개였다. 신용대출 규제가 발표되기 직전인 지난달 12일 1931개의 3.5배에 이르는 규모다.

