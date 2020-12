[아시아경제 이민우 기자] 넥센타이어 넥센타이어 002350 | 코스피 증권정보 현재가 5,810 전일대비 80 등락률 +1.40% 거래량 97,396 전일가 5,730 2020.12.01 12:03 장중(20분지연) 관련기사 '실적 회복' 타이어株 달려라!넥센타이어, 타이어 테마 상승세에 5.75% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일 close 는 넥센타이어 유럽법인에 1060억원 규모의 채무보증을 결정했다고 1일 공시했다. 이는 넥센타이어의 자기자본 대비 6.8% 규모다.

