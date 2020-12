삼성카드 "쓱닷컴에서 삼성카드 쓰면 테슬라 드려요"

누적 이용 금액 충족 시

테슬라 모델3, 스타벅스·공차 모바일 쿠폰 추첨 제공

이벤트 참여 모든 고객에게 신세계몰 5000원 쿠폰도

[아시아경제 기하영 기자]삼성카드가 SSG닷컴과 함께 이벤트를 통해 고객들에게 테슬라 모델3 등 다양한 사은품을 제공한다고 1일 밝혔다.

12월 한 달 간, SSG닷컴에서 이벤트에 참여하고 삼성카드로 SSG닷컴 누적 이용 금액을 충족한 고객 중 추첨을 통해 총 2명에게 '테슬라 모델3'를 제공한다. 또 '스타벅스 아메리카노'와 '공차 블랙밀크티 펄' 모바일 쿠폰을 각 1000개씩 총 2000명에게 제공한다. 이벤트에 참여한 모든 고객은 신세계몰 해피바이러스 전용 5000원 쿠폰도 받을 수 있다.

이번 이벤트는 SSG닷컴 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 참여할 수 있다. 이벤트 페이지에서 '응모 참여하기'를 눌러 이벤트에 참여한 다음, 이벤트 기간 동안 삼성카드로 SSG닷컴에서 이용한 누적 금액이 40만원 이상이면 1회, 80만원 이상이면 2회, 120만원 이상이면 4회 자동 응모된다.

삼성카드는 지난 10월 SSG닷컴과 함께 SSG닷컴 및 생활 편의 영역에서 최대 5% SSG머니 적립 등 다양한 혜택을 제공하는 'SSG.COM 삼성카드'를 출시한 바 있다.

삼성카드 관계자는 "앞으로도 SSG닷컴과 마케팅 협업을 강화하여 삼성카드 회원에게 다양하고 실속있는 혜택을 지속적으로 제공할 계획"이라고 말했다.

