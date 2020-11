스타벅스, 크리스마스 홀케이크 예약 판매 시작

[아시아경제 이선애 기자] 스타벅스커피코리아가 1일부터 2020 크리스마스 홀케이크 5종을 새롭게 선보이며, 본격적인 예약 판매를 진행한다.

올해 선보이는 크리스마스 홀케이크는 ‘스트로베리 치즈 케이크’, ‘슈크림 트리 바움쿠헨’, ‘블랙 초콜릿 케이크’, ‘화이트 밀크 케이크’, ‘산타 벨벳 케이크’ 등 총 5종이다.

‘스트로베리 치즈 케이크’는 신선하고 당도 높은 설향 딸기가 듬뿍 올라간 진한 맛의 치즈 케이크이며, ‘슈크림 트리 바움쿠헨’은 크리스마스 트리 모양의 바움쿠헨 안에 바닐라빈을 넣은 달콤한 슈크림이 들어 있다.

아울러 짙은 컬러와 초콜릿 풍미가 살아있는 케이크 시트에 진한 블랙 가나슈 크림을 듬뿍 올린 ‘블랙 초콜릿 케이크’, 새하얀 밀크 케이크 시트에 우유 생크림과 화이트 펄 초콜릿을 쌓은 ‘화이트 밀크 케이크’, 레드 벨벳과 블랙 코코아 케이크 시트 사이에 진한 치즈 크림을 듬뿍 올린 ‘산타 벨벳 케이크’까지 다채로운 색상과 맛의 크리스마스 홀케이크를 준비해 가족과 함께 따뜻한 스타벅스의 크리스마스 분위기를 나눌 수 있도록 했다.

2020 크리스마스 홀케이크는 17일까지 스타벅스 애플리케이션 내 사이렌 오더를 통해서만 사전 예약이 가능하다. 크리스마스 케이크 수령은 21일부터 크리스마스 당일인 25일까지 가능하며, 예약 구매한 고객에게는 무료음료 e-쿠폰 2장과 베어리스타 양초를 제공한다. 또한 1일부터 7일 사이에 사이렌 오더를 통해 스타벅스 리워드 회원이 스타벅스 카드로 예약 구매할 경우 품목당 별3개를 추가 증정한다.

아울러, 스타벅스는 2일부터 어른들을 위한 산타의 커피 선물을 콘셉트로 새로운 크리스마스 프로모션 음료 2종을 출시한다.

‘시나몬 롤 돌체 라떼’는 마치 시나몬 롤을 음료로 담아낸 듯한 맛과 모양으로, 은은하게 퍼지는 시나몬의 스파이시한 향과 돌체 시럽의 달콤함이 어우러진다. ‘크리스마스 콜드 브루 콘 파나’는 크리스마스 시즌 최초로 선보이는 아이스 전용 음료로, 묵직한 콜드 브루에 꼬냑향 시럽이 가미되어 매력적인 오크향의 풍미를 품은 것이 특징이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr