공평하고 상호 수용 가능한 합의 조속 도출 위해 긴밀히 협력키로

[아시아경제 임철영 기자] 한국과 미국이 지난달 30일 양측 협상단간 화상협의를 개최하고 제11차 한미 방위비분담특별협정(SMA) 협상 현황을 점검했다고 외교부가 밝혔다.

정은보 한미 방위비분담협상대사와 도나 웰튼 미 국무부 방위비분담협상대표(정치군사국 선임보좌관)는 공평하고 상호 수용 가능한 합의를 조속히 도출하기 위해 긴밀히 협력해나가기로 합의했다.

외교부 당국자는 "양측 협상대표 이 이외에 한국측에서 외교부·국방부 및 미국측에서 국무부·국방부 관계자들이 협의에 참여했다"고 설명했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr