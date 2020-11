신한금융, 車금융 플랫폼 '신한 마이카' 이벤트

[아시아경제 기하영 기자]신한금융그룹은 자동차금융 그룹 공동 플랫폼인 '신한 마이카'의 대고객 이벤트를 진행한다고 29일 밝혔다.

먼저 지난 1년간 신한은행과 신한카드에서 가장 많이 팔린 16종의 자동차 중 가장 마음에 드는 차량을 선택하는 이상형 월드컵인 '마이카 월드컵' 이벤트를 실시한다. 최다 고객이 선정한 차량을 추첨해 해당 차량을 선택한 고객 1명에게 선정된 차량이 경품으로 제공될 예정이다. 이벤트에 참여하고 자동차금융 상품 통합한도조회까지 실시한 고객에게는 마이신한포인트를 증정, 100포인트에서 최대 1만포인트까지 랜덤으로 받을 수 있다.

또 한번의 클릭만으로 참가자 전원에게 당첨이 돌아가는 '행운의 룰렛' 이벤트도 진행된다. 스타벅스 쿠폰, 방문세차 이용권, 주유 할인권, 코로나 방역키트, 마이신한포인트 1만포인트·10포인트 등 총 6종의 경품이 룰렛 결과에 따라 제공될 예정이다.

신한마이카 플랫폼을 이용하고 후기를 작성한 고객에게 포인트를 제공하는 '나도 리뷰어' 이벤트도 있다. 각 메뉴 후기별로 제공되며, 5가지 메뉴 후기를 모두 남긴 열성 고객에게는 추첨으로 1만 포인트가 추가 증정된다.

특히 통합한도조회 후 신한은행 또는 신한카드의 자동차 대출 이용 시에 각각 5만 포인트를 지급하는 '첫달 이자지원' 이벤트도 있어 양사 대출을 모두 이용하면 최대 10만원을 지원받을 수 있다.

마지막으로 '마이카 친구 추천' 이벤트에서는 통합한도조회를 추천해준 고객에게 마이신한포인트 1000 포인트가 제공된다. 이벤트에 대한 기타 자세한 내용은 신한 마이카 전용 안드로이드 및 iOS 모바일 앱과 홈페이지 웹 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 신한은행의 마이 카와 신한카드의 마이 오토를 일원화해 론칭한 '신한 마이카'는 신한금융그룹내 자동차 금융 상품을 한번에 비교해 필요한 한도를 통합해 보여주는 통합한도조회와 최적상품을 추천 및 대출하는 서비스다. 론칭 이후 일별 최대 방문자수가 2만5000여명에 달하고 있다.

