"투어에서 선호하는 신무기."

타이틀리스트가 TSi 페어웨이우드 2종(사진)을 출시했다. 솔 하단의 액티브 리코일 채널 4.0이 독특하다. 임팩트 과정에서 향상된 탄성력과 반동력을 구현해 높은 탄도와 낮은 스핀양, 빠른 볼스피드를 완성한다. 이전 모델 대비 무게 5g을 줄였고, 헤드 뒤쪽에 재배치해 완벽한 무게중심을 이끈다. 페이스 부분 별로 두께를 서로 다르게 설계한 VFT는 더욱 길어진 비거리로 이어진다.

공기 역학 디자인을 가미해 강력한 임팩트를 선사한다. 슈어핏 CG 트랙 무게추 시스템은 골퍼가 원하는 구질과 무게를 보다 세밀하게 조정하는 역할이다. 샤프트와 헤드 사이에서 라이와 로프트를 조절하는 호젤 기능과 결합해 보다 정밀하고 다양한 클럽 세팅이 가능하다. TSi2가 높은 탄도와 낮은 스핀양, TSi3는 섬세한 샷 컨트롤이 강점이다. 전국 정품 대리점에서 구입할 수 있다.