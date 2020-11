유한양행, 얀센서 레이저티닙 2차 마일스톤 수령

[아시아경제 조현의 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 66,200 전일대비 200 등락률 +0.30% 거래량 280,959 전일가 66,000 2020.11.23 10:54 장중(20분지연) 관련기사 유한양행, 레이저티닙 2차 성과기술료 723억 수령유한양행, '2020 ARC 어워즈' 애뉴얼리포트 대상[클릭 e종목]"유한양행, 부진했던 사업부 실적개선 기대…목표가↑" close 은 다국적 제약사 얀센에 기술수출한 폐암 신약 '레이저티닙'의 2차 기술료 6500만 달러(약 723억원)를 수령한다고 23일 밝혔다.

레이저티닙은 상피세포성장인자수용체(EGFR) 돌연변이 비소세포폐암 환자의 1차 치료 또는 EGFR T790M 돌연변이 비소세포폐암 환자의 2차 치료를 위해 개발 중인 표적 치료제다.

이번 기술료는 레이저티닙과 얀센의 '아미반타맙'의 병용 요법 임상 3상 투약 개시에 따른 두 번째 마일스톤(단계별 성공에 따른 기술료)이다.

유한양행은 2018년 11월 얀센에 비소세포폐암 치료제 레이저티닙을 기술수출한 뒤 공동 개발 중이다. 당시 총계약 규모는 1조4000억원이었다.

유한양행은 비소세포폐암 환자를 대상으로 레이저티닙 단독 요법 개발도 이어가고 있다. 현재 1차 치료제로서의 유효성과 안전성을 확인하기 위한 다국가 임상 3상을 진행 중이다.

