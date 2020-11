[클릭 e종목]"서울옥션, 국내 경매시장 턴어라운드 시작"

KTB투자증권, 투자의견 '매수'·목표주가 6500원 제시…20일 종가 5340원

[아시아경제 금보령 기자] 서울옥션 서울옥션 063170 | 코스닥 증권정보 현재가 5,340 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,150 2020.11.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 【증시전망】 5G 관련주, 지금이 바로 매수 시점이다서울옥션 "홍콩 경매 낙찰률 79%"[클릭 e종목]“서울옥션, 높아진 한국 미술품 위상… 낙찰총액 성장 견인” close 이 바닥을 지나고 있다는 분석이 나왔다.

23일 KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 3,090 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,050 2020.11.23 08:34 장시작전(20분지연) 관련기사 [공시+] KTB투자증권, 3Q 영업익 255억…전년比 1719%↑KTB투자증권, 증권 테마 상승세에 8.72% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-14일 close 에 따르면 서울옥션의 3분기 실적은 매출액 67억원, 영업이익 11억원을 기록했다. 전년 대비 매출액은 34% 줄어들었지만 영업이익은 흑자전환하며 턴어라운드에 성공했다.

김재윤 KTB투자증권 연구원은 "3분기 연결 기준 매출액 감소는 서울옥션블루 및 프린트베이커리 지분율 감소에 따른 연결 제외로 인한 것"이라며 "오히려 별도 기준 매출액은 57억원을 기록하며 전년 대비 76.9% 성장을 기록했다"고 설명했다.

국내 경매 시장은 턴어라운드를 시작한 것으로 보인다는 게 김 연구원의 의견이다. 그는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 부진한 상반기 이후, 하반기 들어서며 상품, 경매, 중개 모든 부문에서 긍정적인 실적을 나타냈다"며 "특히 코로나19로 열리지 못한 홍콩 경매를 7월 서울 글로벌 경매로 대체하며 향후 매출 회복 가능성을 높였다"고 말했다.

최근 젊은층의 미술품 투자 증가도 내년 턴어라운에 대한 긍정적 시그널로 꼽혔다. 부동산 투자가 쉽지 않은 상황에서 미술품 투자가 대체투자 가운데 하나로 부각되고 있기 때문이다.

KTB투자증권은 서울옥션에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 6500원을 제시했다. 목표주가는 기존 5000원에서 상향조정했다. 지난 20일 종가는 5340원이다. 김 연구원은 "국내 경매 시장이 턴어라운드에 성공한 가운데 내년 코로나19 백신 보급에 따른 글로벌 경매 시장 턴어라운드까지 진행될 경우 서울옥션 실적은 빠르게 회복될 것으로 전망한다"고 분석했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr