[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 뉴욕 증시 주요 지수가 일제히 하락 마감했다.

20일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 219.75포인트(0.75%) 하락한 2만9263.48에, S&P 500 지수는 24.33포인트(0.68%) 내린 3557.54에, 나스닥 지수는 49.74포인트(0.42%) 하락한 1만1854.97에 거래를 마쳤다.

주간 기준으로 다우지수는 0.73%, S&P 500 지수가 0.77%씩 하락했지만 나스닥은0.22% 상승 했다. 다우지수는 이번 주 3만 돌파를 시도했지만 무위로 끝났다.

12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 1%(0.41달러) 오른 42.15달러에 거래를 마쳤다. 12월 인도분 금은 온스당 0.6%(10.90달러) 오른 1872.40달러에 장을 마감했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr