뉴욕 증시, 뉴욕시 등교 중단 조치에 하락 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 신종코로나바이러스(코로나19) 우려가 뉴욕 증시를 또다시 끌어내렸다. 화이자와 바이오엔테크의 백신 효과가 95%라는 소식도 투자 심리를 안정시키지 못했다.

18일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 344.93포인트(1.16%) 하락한 2만9438.42에, S&P 500 지수는 41.74포인트(1.16%) 내린 3567.79에, 나스닥 지수는 97.74포인트(0.82%) 떨어진 1만1801.60에 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕 증시는 개장 전 전해진 화이자와 바이오엔의 코로나19 백신의 95%의 면역 효과 소식에 강세로 출발했지만 이후 코로나19 확산 우려가 커지며 약세로 돌아섰다.

특히 미국 금융거래의 핵심이자 최대 교육구인 뉴욕시가 코로나19 확산을 이유로 하루 뒤부터 공립학교의 등교를 중단한 것이 장막판 투자 심리를 끌어내렸다.

보잉은 운항이 중지됐던 737 맥스 기종의 운항 금지 조치 해제 기대감으로 강세로 출발했지만 결국 3.2% 하락해 마감했다.

코로나 19 수혜주인 줌은 3.3% 상승 마감하며 시장 흐름 변화를 보여줬다.

12월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.9%(0.39달러) 오른 41.82달러에 장을 마감했다. 12월 인도분 금은 온스당 0.6%(11.20달러) 내린 1873.90달러에 거래를 마쳤다.

