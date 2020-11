네오펙트 “와이브레인, 전자약에 AI 기술 접목…치료효과 높인다”

[아시아경제 유현석 기자] 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,960 전일대비 15 등락률 +0.38% 거래량 106,523 전일가 3,945 2020.11.16 10:10 장중(20분지연) 관련기사 네오펙트, 산업융합 규제 샌드박스 승인기업 협의회에서 ‘스마트 의료 분과장’ 선정규제샌드박스, AS까지 책임지는 협의회 발족네오펙트, 美 의료보험 첫 승인…"민간 산재보험 적용돼 스마트 글러브 구입비 전액 지원" close 관계사 와이브레인은 전자약에 연동할 수 있는 AI(인공지능) 기술을 개발한다고 16일 밝혔다. 편두통 전자약 ‘두팡’에 AI 기술을 접목해 전자약 시장에서 경쟁력을 강화하겠다는 방침이다.

두팡은 와이브레인이 올해 8월 출시한 비약물 편두통 치료기기다. 이마에 부착하는 형태의 편두통 완화기기로 국내 기업 최초로 식약처 시판 허가를 받았다. 두통 통증과 관련된 혈관들이 연결된 삼차신경을 자극해 편두통 통증을 완화시키고 발병 빈도를 줄여준다. 기존의 화학적 약물보다 효과가 빠르고 내성이 생기지 않는 점이 특징이다.

자극 치료 관리뿐만 아니라 두통 발생 시간, 장소, 통증 강도, 유발요인 등을 기록하고 패턴 분석을 통해 건강한 생활 습관을 형성할 수 있도록 돕는다. 가볍고 휴대가 편리해 언제 어디서든 간편하게 사용할 수 있다.

편두통은 반복적으로 발생하는 만성 신경성 질환으로 관리와 예측이 중요하다. 와이브레인은 편두통 유발인자 및 편두통 발생 패턴 등의 누적 데이터를 분석해 AI를 개발할 예정이다. 해당 AI 기술이 두팡에 탑재될 경우 편두통 유발인자 관리가 가능해 편두통 빈도 및 강도를 줄이고 편두통 발생 시점을 미리 예측해 대비할 수 있다.

와이브레인 관계자는 “두팡에 대한 누적 1만명의 데이터 분석 결과 현재 편두통 유발 예측률은 70%를 보이고 있는데, 이번 AI 개발을 통해 실제 치료 상황에서 편두통 예측 정확도를 크게 높일 수 있을 것으로 기대한다”며 “심각한 편두통을 앓는 환자들의 삶의 질을 개선할 수 있는 필수품이 될 것”이라고 말했다.

한편 두팡은 출시 이후 우수한 치료효과는 물론 합리적인 가격과 사용 편리성 측면에서 실제 사용자들의 호평을 받으며 큰 주목을 받고 있다. 두팡을 구입한 사용자들은 “만성 편두통 환자인데 통증이 확실히 줄어들고 머리가 맑아졌다”며 “특히 편두통 발생 빈도가 눈에 띄게 줄어 편두통 환자들에게 적극 추천한다”고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr