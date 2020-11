[아시아경제 유현석 기자] KG모빌리언스 KG모빌리언스 046440 | 코스닥 증권정보 현재가 10,100 전일대비 800 등락률 +8.60% 거래량 2,456,867 전일가 9,300 2020.11.13 14:32 장중(20분지연) 관련기사 KG모빌리언스, 모바일콘텐츠(스마트폰/태블릿PC) 테마 상승세에 7.29% ↑KG모빌리언스, 주가 1만 2100원 (-3.2%)… 게시판 '북적'KG모빌리언스, 2분기 영업익 116억...전년비 55%↑ close 가 강세다. 미국의 아마존과 SK그룹이 손을 잡는다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

KG모빌리언스는 13일 오후 2시24분 기준 전거래일 대비 6.13%(570원) 오른 9870원에 거래됐다.

아시아경제는 이날 아마존이 조만간 SK텔레콤 자회사인 11번가에 최대 3000억원 규모의 투자를 단행, 국내 e커머스 사업에 진출한다고 보도했다. SK그룹은 SK텔레콤 자회사인 11번가와 아마존 간 사업 협력을 위해 500억~3000억원 규모의 전환우선주(CPS) 투자를 논의하고 있다.

KG모빌리언스는 휴대폰 결제서비스 업체로 SK텔레콤과 파트너사로 11번가에 결제 솔루션 서비스를 제공하고 있다.

