[아시아경제 정동훈 기자] 장애인에게 아파트 분양 우대권한을 주는 '특별공급' 정책을 악용해 차익을 챙긴 일당 10여명이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 지능범죄수사대는 장애인들의 명의를 빌려 장애인 특별공급 청약을 하고 이 중 일부를 전매한 혐의(주택법 위반)로 브로커 3명과 장애인 등 10여명을 입건했다고 13일 밝혔다. 이중 범죄 가담 정도가 중한 브로커 A씨는 지난 11일 구속됐다.

A씨 일당은 장애인들에게 건당 약 500만∼1000만원을 명의를 빌려준 대가로 주고, 특별공급 청약을 해 수도권 아파트 10채에 당첨된 것으로 조사됐다. 이 중 6건은 실제 계약했으며 6건 중 1건은 되팔아 차익을 챙겼다.

경찰은 올해 9월부터 첩보를 받고 수사에 돌입한 것으로 알려졌다.

