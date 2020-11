유인태, 秋·尹 갈등에 "이대로는 대통령에게 부담…인사조치 필요"

"국민들 짜증내고 있지 않나"

"윤석열, 고집 너무 세…정치 안할 것"

[아시아경제 강나훔 기자] '원조 친노(친노무현)' 인사인 유인태 전 국회사무총장이 13일 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등과 관련해 "두 인사에 대한 인사조치가 필요하다"며 문재인 대통령의 결단을 주문했다.

유 전 사무총장은 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "이대로 방치하는 건 대통령에게 너무 부담된다"면서 이같이 말했다.

그는 '추ㆍ윤 중 한쪽 혹은 양쪽 다 인사조치 해야 하느냐'는 사회자의 질문에 "한쪽만 (인사조치를) 하기에도 참 애매한 모양새가 돼버렸다"라며 "국민들이 너무 짜증내하지 않느냐"라고 했다. 그러면서 "두 고집끼리 충돌하니 누가 말리지도 못하는 것"며 "(내 고집은) 그 두 거물한테는 미치지 못한다"고 덧붙였다.

유 전 사무총장은 그동안 윤 총장 뿐만 아니라 추 장관의 언행에 대해서도 지속적인 비판을 가해왔다. 앞서 그는 추 장관의 '커밍아웃 발언' 발언에 대해서도 "평검사가 조금 (반발)했다고 장관이 소셜네트워크서비스(SNS)에 그런 글을 올리는 것은 경박한 짓"이라고 지적하기도 했다. 특히 원조 친노로 불리는 원로급 인사가 이번엔 추 장관에 대한 '인사 조치'를 언급했다는 점에서 여권 내부에도 적잖은 파장이 예상된다.

유 전 사무총장은 최근 이는 '윤석열 신드롬'과 관련해선 일시적 현상으로 분석했다. 그는 "우리 정치가 워낙 국민에게 혐오의 대상, 불신이 심하다 보니 이런 현상이 늘 있어 왔다"며 "10년 전에 안철수, 고건 , 반기문 등이 다 현상이었다. 이 판에서 안 굴러먹어야 뜨는 현상이 참 불행한 것"이라고 설명했다.

그러면서 "윤 총장은 정치를 안 할 것이라고 본다"라며 "원래 윤 총장이라는 사람을 보면 굉장히 고집이 센 사람이다. 지난 정부에서 어디 쫓겨가고 하면서도 자기 소신을 굽히지 않았던 것인데, 고집 센 사람들은 원래 정치에 맞지 않다"고 했다.

유 전 사무총장은 추 장관에 대해서도 "고집이 세다"며 에둘러 비판적 평가를 내렸다. 그는 "그 양반(추 장관) 고집 센 것은 노동법 단독 처리할 때(2009년 국회 환경노동위원장 시절 노동법 처리) 자기 당 의원들 문 걸어 잠근 고집"이라며 "서로 둘이 두 고집끼리 지금 저렇게 충돌을 하니까 누가 말리지도 못하고 이런 것"이라고 말했다

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr