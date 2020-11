두산, ETRI와 'ICT 미래기술 발굴 및 협력' 업무협약

[아시아경제 이창환 기자] ㈜ 두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 48,350 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 48,850 2020.11.13 08:47 장시작전(20분지연) 관련기사 두산로지스틱스솔루션, '글로벌 1위' 자율이동로봇 국내 독점 공급두산퓨얼셀, 두산연강재단 우선주 227만주 매각KCGS "상장기업 68% ESG 경영 수준 보통 이하" close 은 한국전자통신연구원(ETRI)과 'ICT 분야 미래기술 발굴 및 협력'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.

전일 ETRI 대전 본원에서 열린 협약식에는 동현수 두산 부회장, 김명준 ETRI 원장 등이 참석했다.

두 기관은 이번 협약에 따라 5G 무선통신, ICT(정보통신기술) 소재 부품, 자율무인이동체, AI(인공지능), 로보틱스 등 분야에 걸쳐 사업과제를 발굴하고, 정기적으로 교류할 계획이다.

특히 ETRI의 ICT, AI 기반 기술을 바탕으로 두산의 미래 신사업을 추진하는 데 상호협력해 나갈 계획이다.

동현수 부회장은 “급변하는 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하기 위해서는 끊임없는 혁신과 연구개발이 필수”라며 “ETRI와의 협력을 통해 미래 선도기술을 발굴할 수 있기를 기대한다”고 말했다.

김명준 원장은 “ETRI는 정부출연기관으로서 기업의 성공적인 디지털 탈바꿈(Digital Transformation)을 지원하는 혁신의 동반자가 될 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr