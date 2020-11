[아시아경제 박지환 기자] 서울 강남구 삼성동 아셈타워에 폭발물을 설치했다는 신고가 경찰에 접수돼 건물 안에 있던 사람들이 대피하는 소동이 벌어졌다.

10일 경찰에 따르면 오후 6시 12분께 신원미상의 남성은 전화로 '월요일까지 돈을 입금하지 않으면 폭탄을 터트리겠다'고 협박했다.

경찰은 소방 당국과 공동 대응하는 한편 경찰특공대와 탐지견 4마리를 보내 2시간여에 걸쳐 수색작업을 벌였지만 폭발물은 발견되지 않았다고 밝혔다. 이어 오후 8시 45분께 상황 종료 후 현장에서 철수했다.

아셈타워는 2000년 아시아·유럽 정상회의(ASEM)를 위해 건립된 지상 41층·지하 4층 빌딩이다. 이날은 평소 상주 인원 6000여명 가운데 4000여명이 재택근무를 하고 있었던 것으로 알려졌다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr