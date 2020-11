이마트, 노브랜드 건전지 결함에 자발적 리콜

[아시아경제 이승진 기자] 이마트가 중국(제조사:Chung Pak Battery Works Limited)에서 수입 판매한 노브랜드 건전지에 대하여 10일부터 자발적 리콜을 실시한다.

이번 리콜은 KC(국가통합인증마크) 인증을 받은 노브랜드 건전지 중 일부 제품에 누액, 파열 등 결함이 발견됨에 따라 이마트가 먼저 제품안전관리 소관 부처인 산업통상자원부 국가기술표준원에 요청, 사전협의 및 보고하고 자발적 리콜을 진행하는 것이다.

리콜 대상 제품은 이마트, 노브랜드전문점, 이마트24, SSG닷컴에서 2015년부터 2018년 12월 사이에 판매된 노브랜드 건전지 (AA 규격 : 10입/20입, AAA 규격 : 10입/20입)다.

해당 제품 소지 고객은 10일부터 가까운 이마트 또는 노브랜드 전문점 고객만족센터에 방문하면, 상품 패키지와 상품 보유 시 4000원(20입), 2000원(10입)을 환불 받을 수 있다. 패키지 없이 낱개 상품 보유 시 개당 200원의 금액을 환불 받을 수 있다.

관련 자세한 내용은 이마트 홈페이지 및 고객상담실에서 확인이 가능하다.

이마트 관계자는 “고객의 안전이 최우선이라는 원칙하에 자발적 리콜을 결정했다”라며 “더욱 엄격한 품질 관리 등 근본적인 개선책 마련을 통해 고객 신뢰와 소비자 안전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr