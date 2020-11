[아시아경제 오주연 기자] 한국항공우주 한국항공우주 047810 | 코스피 증권정보 현재가 23,000 전일대비 250 등락률 +1.10% 거래량 265,231 전일가 22,750 2020.11.09 15:30 장마감 관련기사 KAI, 국산 의무후송전용헬기 軍 최종호기 인도한국항공우주, 조달청과 453억3000만원 규모 공급계약기계·항공제조 업계, '금융연대'…中企에 3000여억 지원 close 는 올 3분기 연결기준 영업이익이 230억원으로 전년동기대비 51.9% 감소했다고 9일 공시했다. 매출액은 5146억원을 9.4% 줄었고 당기순이익은 124억원으로 66.1% 감소했다.

