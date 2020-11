'히든싱어6' 편해준 왕중왕전 우승…장범준 "장범준보다 더 장범준 같은 사람"

[아시아경제 나한아 기자] '히든싱어6'에서 장범준을 모창한 편해준이 왕중왕전 1위에 올랐다.

지난 6일 방송된 JTBC '히든싱어6' 왕중왕전 첫 회에서 12명의 '모창 신(神)'들이 '왕중왕'이 되기 위해 비장의 무대들을 공개했다.

편해준은 세 번째 무대에 올라 장범준의 '노래방에서'를 열창했다.

이날 방송에서 장범준은 직접 기타 반주를 하며 편해준을 코치했다. 장범준은 "가사가 틀리거나 웃음이 나와도 상관없다"라면서 "음정은 무조건 정확해야 한다"라며 팁을 전수했다. 이어 "'난 장범준보다 더 장범준 같은 사람'이라는 자신감을 가져라"라고 격려했다.

편해준은 '왕중왕전'에서 장범준의 '여수 밤바다'를 열창했다. 무대를 본 바다는 "10점 안 줬으면 밝혀야 한다"라고 감탄했다.

판정 결과 연예인 판정단의 점수는 무려 300점 만점에 295점을 기록했다. 백지영은 "솔직히 300점 만점 받은 거다"라고 놀라움을 전했다.

시청자들도 편해준의 무대에 뜨거운 반응을 보냈다. SNS 상에는 "편해준, (장범준과) 목소리 너무 똑같아서 소름" 등 칭찬이 빗발치고 있다.

한편 '히든싱어6' 왕중왕전 2편은 오는 13일(금) 오후 9시에 방송된다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr