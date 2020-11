[아시아경제 이민지 기자] 아이디피 아이디피 332370 | 코스닥 증권정보 현재가 9,290 전일대비 420 등락률 -4.33% 거래량 471,450 전일가 9,710 2020.11.06 13:03 장중(20분지연) 관련기사 아이디피, 2020 하반기 신규상장 테마 상승세에 7.15% ↑【전문가의견】 지금 꼭 매수해야하는 '2차전지 관련주' close 는 6일 한국거래소의 현저한 시황변동 관련 조회공시 요구에 대해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr