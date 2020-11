동아에스티, 철원에 '평화의 숲' 조성

[아시아경제 조현의 기자] 동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 600 등락률 +0.68% 거래량 10,656 전일가 87,600 2020.11.05 13:23 장중(20분지연) 관련기사 동아ST, 공정거래 자율준수 프로그램 교육 실시동아에스티, 3Q 영업익 67억…전년比 69%↓동아에스티 '슈가논', 대동맥심장판막석회화증 美 2b·3a상 승인 close 는 강원도 철원 DMZ평화문화광장에 한반도 '평화의 숲' 조성 기념행사를 가졌다고 5일 밝혔다.

평화의 숲 조성 사업은 분쟁과 갈등으로 훼손된 접경지역 자연을 복구하고 자연과 인간이 조화롭게 공생할 수 있는 생태계를 구축하고자 마련됐다.

평화의 숲이 조성된 지역은 '철마는 달리고 싶다' 문구로 유명한 경원선 월정리역 부근의 철원 평화문화광장 내 1만여㎡ 규모의 유휴지다. 평화의 숲에는 지난달 25일부터 이달 3일까지 지역의 기후와 토양에 가장 적합한 소나무 느릅나무 진달래 등 총 3000여 그루가 심어졌다.

이번에 조성된 평화의 숲은 산림탄소센터 탄소흡수 운영표준 기준으로 향후 30년간 이산화탄소 약 350톤을 줄일 수 있다.

동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 600 등락률 +0.68% 거래량 10,656 전일가 87,600 2020.11.05 13:23 장중(20분지연) 관련기사 동아ST, 공정거래 자율준수 프로그램 교육 실시동아에스티, 3Q 영업익 67억…전년比 69%↓동아에스티 '슈가논', 대동맥심장판막석회화증 美 2b·3a상 승인 close 는 철원군과 협력해 평화의 숲을 학생과 관광객 등을 위한 생태, 역사, 안보 교육을 하는 공간으로도 만들어 갈 예정이다.

동아에스티 동아에스티 170900 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 600 등락률 +0.68% 거래량 10,656 전일가 87,600 2020.11.05 13:23 장중(20분지연) 관련기사 동아ST, 공정거래 자율준수 프로그램 교육 실시동아에스티, 3Q 영업익 67억…전년比 69%↓동아에스티 '슈가논', 대동맥심장판막석회화증 美 2b·3a상 승인 close 관계자는 "평화의 숲은 자연 복구는 물론 한반도를 비롯한 글로벌 평화 기여에도 의미가 있다"며 "앞으로 자연보호 활동과 다양한 사회적 가치를 창출하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr