녹십자, 최근 5일 기관 21만 5223주 순매수... 주가 38만 5000원(+0.65%)

녹십자는 5일 오후 12시 31분 현재 전일보다 0.65% 오른 38만 5000원에 거래되고 있다. 거래량은 65만 1692주로 전일 거래량 대비 23.59% 수준이다. 녹십자는 혈액제제와 백신제제 주력의 제약회사로 알려져 있다.

11월 5일 한국투자증권의 진흥국 연구원은 '코로나19 백신 위탁생산으로 내년만 영업이익 6,000억원 추가. 연말에는 IVIG FDA BLA제출 모멘텀도 대기중. 2023년부터는 IVIG미국향 매출이 발생하면서 2025년까지 매년 4천억원에 육박하는 영업 현금흐름을 창출 할 수 있게 되어 장기적 투자관점에서도 유망함. 단기 모멘텀으로는 IVIG BLA 제출과 코로나19 백신 본계약 체결이 있어 주가의 단기 급등에도 불구하고 지속적인 관심이 필요함. '이라며 녹십자의 목표가를 50만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 녹십자를 19만 5345주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 2만 8346주 순매수, 21만 5223주 순매수 했다.

