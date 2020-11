정의선 회장 '플라워 버킷 챌린지' 동참…다음 순서로 이동국 지명

[아시아경제 성기호 기자] 정의선 현대자동차그룹 회장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려움을 겪고 있는 화훼농가를 응원하는 '플라워 버킷 챌린지'에 동참했다.

정 회장은 5일 현대차그룹 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 전국 145개 아동보호전문기관과 쉼터에 공기정화 식물을 전달했다고 밝혔다.

'플라워 버킷 챌린지'는 코로나19로 각종 행사가 취소되면서 침체된 국내 화훼농가를 돕기 위한 공익 캠페인으로, 지목된 인사가 다음 대상자를 추천하는 릴레이 방식으로 진행된다. 정 회장은 지난달 조현상 효성그룹 총괄사장의 추천으로 캠페인에 참여하게 됐다.

정 회장은 그룹 SNS 채널을 통해 “저희 사옥 인근에는 대형 화훼시장이 위치해 있다. 예전보다 손님들의 발길이 많이 준 모습을 보며 안타까운 마음을 가지고 있었다”며 “화훼농가를 돕기 위한 좋은 취지의 '플라워 버킷 챌린지' 릴레이에 함께하게 되어 진심으로 기쁘다”고 말했다.

이어 “아동학대에 대한 사회적 인식은 많이 높아졌지만 피해로 고통받는 아이들은 매년 증가하고 있다”며 “문제 해결을 위해 현장에서 노력하는 관계자분들과 아이들에게 작은 힘이 되었으면 한다”고 전했다. 현대차그룹은 2013년 '학대피해아동 안전쉼터 지원'을 시작으로 아동보호전문기관에 대한 차량 및 정비 지원 사업을 펼치고 있다.

한편 정 회장은 플라워 버킷 챌린지의 다음 주자로 지난 1일 전북현대에서 은퇴한 이동국 선수를 추천했다.

