한전, 영종도에 에너지자립형 스마트빌딩 첫 준공

국내 최초…건물에너지 소비량 51% 절감, 민간보급 확산 기대

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력은 5일 인천 중구 운서동에 있는 영종지사 신축 사옥에서 'KEPCO 에너지자립형 스마트빌딩 준공식'을 열었다고 밝혔다.

이날 준공식엔 김종갑 한전 사장, 홍인성 인천 중구청장, 송호준 삼성SDI 전무 등이 참석했다.

'KEPCO 에너지자립형 스마트빌딩'은 한전의 에너지관리시스템인 'K-BEMS'를 기반으로 운영된다.

주차, 보안, 공조, 조명 등을 하나의 플랫폼에서 통합제어 할 수 있는 제로 에너지빌딩이다.

이번 영종지사 신축사옥이 첫 준공 사례다.

영종지사 에너지자립형 스마트빌딩은 에너지자립률 62%를 실현해 에너지효율 1+++와 제로에너지빌딩 3등급을 획득했다.

국내의 3000㎡ 이상 업무용 건물 중 에너지자립률이 가장 높다.

K-BEMS의 지능형 통합제어를 통해 건물에너지 소비량 51%를 줄일 수 있다. 이를 통해 전기요금을 연간 약 6000만원 절감할 수 있게 된다.

한전은 이 사업을 통해 건물 내 시스템을 통합해 구축비를 줄일 계획이다.

인공지능(AI) 기반의 분석 기법을 적용해 건물별 에너지 효율 향상, 수요 자원 관리 및 개별 기기의 고장까지 예측해 고객에게 컨설팅 서비스를 제공할 예정이다.

한전과 삼성SDI는 영종 지사 신축 사옥에 에너지저장장치(ESS) 화재 예방 및 ESS 충·방전 최적제어 기술 개발을 위해 ESS 운영시스템을 구축했다.

개발된 기술과 사업모델은 정부가 추진하는 '스마트산단 에너지플랫폼 구축사업'에도 적용할 예정이다.

한전 관계자는 "한전은 앞으로 정부의 친환경 에너지 전환 정책에 부응하기 위해 에너지효율화 사업을 적극 추진해 전력원가 상승요인을 최대한 억제하고, 효율적 에너지사용 환경 조성을 선도해 나갈 계획"이라고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr