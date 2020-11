[아시아경제 이민우 기자] 한미반도체 한미반도체 042700 | 코스피 증권정보 현재가 11,250 전일대비 200 등락률 +1.81% 거래량 395,445 전일가 11,050 2020.11.04 15:30 장마감 관련기사 한미반도체, 23억 규모 반도체 제조장비 계약 수주한미반도체, 20억 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결[연기금 테마 분석] 케이블TV SO/MSO, 도시가스, 전자파 매수세 포착 close 는 자산유동성을 강화하기 위해 니스코주식회사에 서울 서초동 1425-12 토지 및 건물을 157억원에 처분하기로 결정했다고 4일 공시했다.

