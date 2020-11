[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 조달청은 인사혁신처 중앙선발시험위원회를 통해 개방형 직위로 지정된 ‘감사담당관’을 공개모집한다고 4일 밝혔다.

감사담당관은 조달청과 조달청 소속기관 산하단체의 감사, 부패방지대책수립 및 추진, 재산등록 및 취업제한 관리, 기술평가위원 선정시스템 운영·관리 등의 업무를 수행하게 된다.

응시원서 교부 및 접수기간은 이달 2일~17일이다. 조달청과 인사혁신처는 서류전형 및 면접시험 등을 거쳐 적격자를 선발한 후 내년 1월 중 신임 감사담당관을 최종 임용할 예정이다.

공모에 관한 기타 자세한 내용은 인사혁신처 개방교류과를 통해 안내받거나 나라일터 및 조달청 홈페이지를 참조해 확인할 수 있다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr