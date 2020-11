PB 브랜드 '갤러리아 캐시미어'

캐시미어 니트 컬렉션 출시

[아시아경제 차민영 기자] 갤러리아백화점은 자체 캐시미어 브랜드인 ‘갤러리아 캐시미어’에서 편안한 실루엣의 ‘원마일웨어’ 캐시미어 니트 컬렉션을 출시했다고 4일 밝혔다.

원마일웨어란 자택에서 1마일권 내에 착용되는 의복이라는 의미로 실내외 어디서든 편안하게 입을 수 있다는 것을 뜻한다.

해당 컬렉션은 퓨어 캐시미어를 중심으로 고급 실크 또는 울 소재를 혼합하여 소재를 다양화하였다는 점이 특징이다. 갤러리아명품관 기프트 샵에서 만나볼 수 있으며 가격대는 20만원대이다.

갤러리아 관계자는 “올 시즌 갤러리아 캐시미어 PB상품은 집콕족 증가로 집 안팎에서 편안하고 스타일리쉬하게 입을 수 있는 라운지웨어를 크게 강화했다”라고 밝혔다.

